Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le projet QSI est passé à côté d’une énorme coup dur…

Publié le 26 avril 2022 à 3h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Régulièrement annoncé dans le viseur de grosses écuries étrangères telles que le FC Barcelone et Chelsea, Marquinhos confie d’ailleurs avoir sérieusement songé à quitter le PSG.

Devenu un élément indispensable du PSG et même le capitaine depuis le départ de Thiago Silva en 2020, Marquinhos (27 ans) a connu une très belle évolution depuis son arrivée au club en 2013. Il était considéré à l’époque comme un espoir a dû se contenter pendant plusieurs saisons d’un simple statut de remplaçant derrière Thiago Silva, Alex ou encore David Luiz. Interrogé dimanche dans le Canal Football Club, Marquinhos a d’ailleurs expliqué qu’un départ du PSG lui avait traversé l’esprit à cette époque.

« J’étais intéressé par un départ »