Mercato - ASSE : Romeyer, Caïazzo… Ces annonces fracassantes sur la vente de l’ASSE !

Publié le 4 mai 2021 à 19h30 par T.M.

A l’ASSE, il n’y a pas seulement Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Actionnaire des Verts à hauteur de 22%, Adao Carvalho a livré ses vérités concernant la vente annoncée du club stéphanois.

Cela fait depuis 2004 que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont à la tête de l’ASSE. Mais après 17 ans, un nouveau chapitre devrait prochainement s’ouvrir dans le Forez. En effet, les deux patrons des Verts ont officiellement annoncé leur envie de vendre l’ASSE. « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que le nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club et perpétuer son identité. (…) Dans l'unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l’ASSE », pouvait-on notamment lire dans une lettre ouverte récemment publiée par Romeyer et Caïazzo.

« La vente, ce n'est pas avant plusieurs mois »