Mercato - ASSE : Vente, repreneurs… Ces révélations sur le futur de l’ASSE !

Publié le 1 mai 2021 à 16h30 par T.M.

Cela fait maintenant quelques semaines que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis l’ASSE en vente. Où est-on aujourd’hui dans ce dossier ? Réponse.

Arrivés à la tête de l’ASSE en 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo veulent désormais passer à autre choses. En effet, dernièrement, les deux patrons des Verts avaient annoncé, dans une lettre ouverte à la presse, la mise en vente de leur club. « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que le nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club et perpétuer son identité. (…) Dans l'unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l’ASSE », pouvait-on notamment lire. Depuis cette grande annonce, plusieurs informations sont parues concernant cette vente de l’ASSE et ce samedi, RMC a fait un point précise sur le sujet.

Une vente oui, mais pas imminente !

Du côté de l’ASSE, une page va bel et bien se tourner. En effet, après près de 17 ans passés à la tête des Verts, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer veulent désormais passer à autre chose et se séparer du club stéphanois. Cependant, il n’y aurait pas urgence pour reprendre l’ASSE étant donné la plutôt bonne santé financière du club. « Oui le club est à vendre, mais non le club n’a pas besoin d’être sauvé », explique-t-on en interne. Et si certains s’interrogent sur la véracité de la vente de l’ASSE, RMC précise tout de même que le cabinet d’audit KMPG a été chargée de gérer cette cession du club forézien.

Quel repreneur pour l’ASSE ?