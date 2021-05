Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel lâche une terrible prédiction sur le mercato !

Publié le 1 mai 2021 à 4h00 par A.M.

En grande difficulté financière, l'ASSE ne pourra pas recruter cet été à en croire Claude Puel.

Particulièrement touchée par la crise du Covid-19, l'AS Saint-Etienne est en grande difficulté. D'un point de vue économique, les Verts souffrent au point que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo aient annoncé leur volonté de vendre l'ASSE afin de sauver le club. Et si rien ne change, Claude Puel est conscient qu'il lui sera impossible de recruter cet été.

«Nous ne pourrons pas être présents sur le prochain mercato»