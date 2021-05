Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le grand projet de Bodmer déjà plombé par le LOSC ?

Publié le 1 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Impliqué dans un projet de reprise de l'ASSE, Mathieu Bodmer souhaiterait faire de Stéphane Dumont, le successeur de Claude Puel. Mais le LOSC apprécierait également le profil de l'adjoint de David Guion.

A Saint-Etienne, une révolution se prépare puisque Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont accepté de prendre du recul afin de vendre le club du Forez. Dans cette optique, selon les informations de L'Equipe , un fonds d'investissement étranger, probablement américain, se serait rapproché de Roland Romeyer afin de reprendre l'ASSE. Un projet qui impliquerait notamment Mathieu Bodmer qui pourrait être nommé directeur sportif.

Dumont très apprécié par le LOSC ?

Et l'ancien milieu de terrain du PSG aurait déjà prévu de remplacer Claude Puel par Stéphane Dumont. Les deux hommes se connaissent bien puisqu'ils ont évolué ensemble au LOSC. Et ce sont justement les Dogues qui pourraient compromettre les plans de Mathieu Bodmer. En effet, selon l'insider Mohamed Toubache-TER, Olivier Létang, président lillois, apprécierait grandement le profil de Stéphane Dumont. Actuel adjoint de David Guion à Reims, l'ancien joueur du LOSC sera libre en fin de saison et pourrait ainsi remplacer Christophe Galtier.