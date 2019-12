Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Robert Beric recalé par un club de Ligue 1 !

Publié le 29 décembre 2019 à 11h30 par A.M.

En difficulté à l’AS Saint-Etienne où son temps de jeu est plus que limité, Robert Beric aurait été proposé à Toulouse, qui lutte pour son maintien. Mais Antoine Kombouaré n’en voudrait pas.

Déjà peu utilisé par Ghislain Printant, Robert Beric ne semble plus du tout entrer dans les plans de Claude Puel qui ne lui a offert pas plus de 100 minutes de jeu depuis son arrivée sur le banc de l’ASSE. Par conséquent, le départ de l’attaquant slovène est clairement envisagé pour cet hiver, d’autant que les Verts seraient proches d’attirer l’attaquant d’Avranches, Kleyveens Hérelle (25 ans). Une situation qui pousse encore un peu plus Robert Beric au départ.

Toulouse refuse Beric