Mercato - ASSE : Puel tente un coup à 0€ en Ligue 2 !

Publié le 30 mars 2021 à 20h10 par A.M.

Auteur d'une très belle saison en Ligue 2 avec Clermont, Akim Zedadka (25 ans) aurait tapé dans l'œil de l'ASSE qui cherche un latéral droit afin de succéder à Mathieu Debuchy.

Cet été, l'AS Saint-Etienne cherchera à se renforcer afin de repartir sur de bonnes bases. Toutefois, compte tenu de leurs finances, les Verts devraient être contraints de se mettre en quête de renforts à bas coût. Dans cette optique, l'ASSE scrute les championnats de l'est, mais également la Ligue 2. Et la priorité sera notamment de trouver un nouveau latéral droit afin de compenser le départ probable de Mathieu Debuchy dont le contrat arrive à échéance le 30 juin prochain.

Akim Zedadka dans le viseur de l'ASSE ?