Mercato - ASSE : Puel tente le coup avec un défenseur... de l'OL !

Publié le 22 juin 2021 à 20h10 par D.M.

Peu utilisé par Rudi Garcia la saison dernière, Djamel Benlamri va quitter l'OL lors de ce mercato. Le défenseur de 31 ans discute avec plusieurs équipes et notamment avec l'ASSE.

En grande difficulté financière, l’ASSE va néanmoins tenter de se renforcer lors de ce mercato estival en recherchant des opportunités sur le marché. Le club stéphanois cherche notamment un défenseur central capable de remplacer Pape Abou Cissé, prêté la saison dernière dans le Forez et qui est retourné à l’Olympiakos. Et pour se renforcer, les dirigeants de l’ASSE pourraient bien piocher chez l’ennemi lyonnais.

L'ASSE sur Benlamri