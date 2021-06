Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel, Motta… Le grand projet de Bodmer pour l’ASSE !

Publié le 29 juin 2021 à 20h00 par T.M.

Ayant mis mis en vente l’ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo cherchent désormais un repreneur. Alors que plusieurs projets existeraient pour l’avenir des Verts, l’un d’eux pourrait être mené par un certain Mathieu Bodmer.

Depuis quelques mois désormais, l’ASSE est en vente. Arrivés en 2004 à la tête des Verts, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer veulent désormais tourner la page et pour cela, il faut trouver un repreneur. Comme le10sport.com vous l’a révélé, cela avance notamment bien avec un fonds d’investissement asiatique. Mais cela ne serait pas le seul projet candidat au rachat de l’ASSE. Selon L’Equipe , Olivier Markarian, membre du conseil de surveillance des Verts, est candidat, de même qu’une banque d’affaires luxembourgeoise et un fonds d’investissement canadien et suisse.

Motta à la place de Puel ?

Le quotidien sportif en dit d’ailleurs plus sur ce dernier projet cité. Et si jamais ce fonds d’investissement venait à racheter l’ASSE, c’est Mathieu Bodmer qui aurait alors les clés du sportif dans le Forez. Et l’ancien joueur des Verts pourrait notamment faire une grosse victime : Claude Puel. Alors que l’entraîneur actuel de l’ASSE aurait envie de prolongé, Bodmer aurait lui d’autres projets en tête. Initialement, il aurait aimé nommer Stéphane Dumont sur le banc stéphanois, mais celui-ci s’est engagé avec Guingamp. Face à cela, c’est Thiago Motta, actuellement libre, qui a été sondé pour venir entraîner l’ASSE.