Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel laisse planer un gros doute sur son avenir après la vente du club !

Publié le 18 novembre 2021 à 22h30 par B.C.

Interrogé sur son avenir à l’ASSE une fois que le club sera vendu, Claude Puel n’a pas souhaité se projeter sur la suite de son aventure chez les Verts.

Actuellement en grande difficulté sur le plan sportif, avec une 19e place en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne doit également gérer l’épineux dossier de la vente du club. Le 23 novembre, KPMG, le cabinet d'audit mandaté pour éplucher les candidatures, présentera les offres jugées sérieuses et intéressantes à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, pressés de trouver un repreneur à l’ASSE. Si un nouveau propriétaire venait à débarquer dans le Forez, plusieurs changements de taille pourraient survenir, de quoi peut-être relancer l’avenir de Claude Puel, sous contrat jusqu’en juin 2022. Interrogé sur la possibilité de faire partie d’un nouveau projet chez les Verts , le tacticien stéphanois s’est toutefois montré mesuré, préférant se concentrer sur la saison en cours.

« Je ne me projette pas du tout »