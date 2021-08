Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel en grand danger avec cette pépite de Serie A ?

Publié le 17 août 2021 à 7h30 par La rédaction

Agé de 19 ans, Lucien Agoumé devrait prolonger son contrat avec l'Inter avant d'être prêté au sein d'un club français. L'ASSE serait intéressée, tout comme Brest et les Girondins de Bordeaux.

Ces dernières semaines, l’ASSE a dit adieu à de nombreux cadres du vestiaire comme Mathieu Debuchy ou Jessy Moulin. Mais du côté des arrivées, c’est le calme plat. En grande difficulté financière et à la recherche d’un nouvel actionnaire, le club stéphanois recherche des opportunités sur le marché, mais pour l’instant, aucun renfort n’a posé ses valises dans le Forez. Mais à en croire TMW , l’ASSE serait sur le point d’accueillir un jeune joueur de Serie A sous la forme d’un prêt.

Brest et les Girondins de Bordeaux aussi sur Agoumé