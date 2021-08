Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez n’aurait rien pu faire pour éviter ce départ…

Publié le 17 août 2021 à 6h30 par Th.B.

Après dix années passées à Madrid où il a tout gagné avec le Real, Raphaël Varane s’est engagé avec Manchester United. Une décision qui était tout sauf dénuée de sens pour l’ancien lensois.

Champion du monde et d’Europe en club et champion du monde en sélection, Raphaël Varane a un palmarès particulièrement bien garni. Et du haut de ses 28 ans, le défenseur central a récemment signé un contrat de quatre ans avec Manchester United mettant fin à sa longue histoire avec le Real Madrid où il évoluait depuis 2011. Et cette volonté de connaître autre chose avait bien mûrie dans l’esprit du principal intéressé qui a expliqué qu’il était pour lui moment de quitter le Real Madrid alors que son désormais ex-président Florentino Pérez a tenté de prolonger son contrat qui courrait jusqu’en juin 2022.

Pour Varane, il était temps de bouger