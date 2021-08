Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Barcelone, les masques tombent pour le départ de Messi !

Publié le 17 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Faute de moyens financiers nécessaires pour conserver et prolonger le contrat de Lionel Messi, le FC Barcelone a été contraint de céder sa légende vivante qui s’en est allée au PSG. Joan Laporta a fait un point sur cet échec qui s’explique par plusieurs raisons.

Le PSG a réussi à réaliser l’un des rêves de QSI depuis le rachat du club à l’été 2011. 10 années après l’arrivée des propriétaires qataris, le légendaire numéro 10 du FC Barcelone a signé le 10 août dernier en faveur du PSG. Son départ sonne toujours creux dans un Camp Nou qui a accueilli le Barça pour son premier match de championnat sans Lionel Messi. De passage en conférence de presse ce lundi afin de divulguer le bilan de l’audit financier demandé en mars dernier et de répondre à la lettre ouverte de son prédécesseur Josep Maria Bartomeu, le président Joan Laporta s’est livré sur les dessous de l’échec du Barça pour Messi.

« Comme le budget était faux, on a dû revoir notre position en découvrant la vraie situation »