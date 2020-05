Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel contraint à un terrible sacrifice avec Bouanga ?

Très apprécié par Claude Puel, Denis Bouanga faisait partie des rares joueurs intransférables aux yeux de l'entraîneur de l'ASSE. Mais la crise actuelle change complètement la donne. Explications.

Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, l'AS Saint-Etienne s'est lancée dans une importante politique de rajeunissement de son effectif. Une stratégie d'ailleurs confirmée par les récentes prolongations de Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans). Dans l'idée de Claude Puel, plusieurs cadres ne seraient pas conservés que ce soit Yann M'Vila, Yohan Cabaye, Wahbi Khazri ou encore Stéphane Ruffier. Même les recrues du précédent mercato d'hiver ne sont pas épargnées à l'exception de Zaydou Youssouf et Denis Bouanga. Auteur de 12 buts toutes compétitions confondues, l'ancien Nîmois est l'un des meilleurs stéphanois de la saison, et Claude Puel comptait s'appuyer sur lui. Mais c'était avant la crise du Covid-19.

Puel contraint de céder Bouanga ?

En effet, l'AS Saint-Etienne se retrouve dans une situation économique très complexe, contraignant le club à revoir ses plans en matière de mercato. Et selon nos informations, les Verts ne pourraient pas se permettre de refuser une grosse de transfert pour Denis Bouanga qui représente une des valeurs marchandes les plus importantes de l'effectif. D'ailleurs, l'entourage du joueur a commencé à sonder le marché, preuve qu'un transfert n'est pas à exclure cet été, ce qui était totalement inimaginable avant la crise. Par conséquent, Claude Puel pourrait être dans l'obligation de faire une grosse concession afin de permettre aux Verts de redresser la barre économiquement.