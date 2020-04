Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce fracassante sur l'avenir du projet McCourt !

Publié le 1 mai 2020 à 0h30 par A.M.

Alors que la crise du Covid-19 engendre de graves conséquences économiques, y compris pour le football, Christophe Lepetit, directeur des études économiques du CDES, explique que si Frank McCourt ne met pas la main à la poche, l'avenir de l'OM ne s'annonce pas réjouissant.

Déjà menacé par le fair-play financier à cause de ses problèmes financiers, l'Olympique de Marseille fait partie des clubs particulièrement impactés par la crise du Covid-19. En effet, le club phocéen était contraint de vendre afin de renflouer ses caisses et ainsi combler son déficit estimé à 91M€, mais compte tenu de la situation, le marché va être particulièrement chamboulé et le prix des joueurs va chuter. Invité à commenter la situation économique de l'OM, entre autres, Christophe Lepetit, directeur des études économiques du CDES, assure que Frank McCourt va devoir intervenir, sans quoi la situation pourrait devenir dramatique pour le club phocéen.

«Il y a un risque de dépôt de bilan et de disparition»