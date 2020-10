Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel, clash... Le coup de gueule du clan Ruffier !

Publié le 28 octobre 2020 à 23h45 par A.D.

Engagé jusqu'au mois de juin avec l'ASSE, Stéphane Ruffier est en dehors des plans de Claude Puel. Alors que son protégé est en guerre avec son coach et son club, Me Dorothée Bisaccia-Bernstein y est allé de son coup de gueule.

Comme l'a très clairement expliqué Claude Puel, il ne compte plus du tout sur Stéphane Ruffier. « Il a été décidé de s’appuyer sur trois gardiens, qui ont énormément progressé. Je ne rappellerai pas Ruffier. On a essayé (de trouver un arrangement avec Ruffier). Il a eu systématiquement des fins de non-recevoir. Des décisions ont été prises, je m’y tiens » , avait indiqué le coach de l'ASSE il y a quelques jours dans L'Equipe , avant d'en rajouter une couche dans le CFC : « Il pourra peut-être rejouer le jour où je ne serai plus ici. J’ai pris une décision en début de saison, qui ne lui a pas plu. Il ne s’est pas conformé à ce que j’attendais de lui. On a développé trois gardiens et je suis très satisfait de la progression de mes trois gardiens. Et Stéphane Ruffier n’en fait pas partie. S'il est n°2 ? Non, ni n°3 » . Alors que Stéphane Ruffier a été mis au placard, Me Dorothée Bisaccia-Bernstein a tenu à dénoncer les agissements de Claude Puel et de l'ASSE lors d'un entretien accordé à France Bleu Saint-Étienne Loire .

Un plan machiavélique pour rompre le contrat de Ruffier ?