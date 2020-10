Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations sur le transfert de cette pépite de Koeman !

Publié le 28 octobre 2020 à 22h30 par La rédaction

Arrivé sur la pointe des pieds cet été, Pedri incarne le futur du FC Barcelone. Le directeur sportif de Las Palmas, Rocco Maiorino, est revenu sur le départ de la pépite vers la Catalogne.

De l’anonymat à Las Palmas, à une place de titulaire dans le Clasico . L’ascension de Pedri est pour le moins fulgurante. À 17 ans, la pépite espagnole s’est déjà frayé un chemin dans les plans de son entraîneur Ronald Koeman, et a même ouvert son compteur en Ligue des champions face à Ferencvaros mardi dernier. Aux côtés d’Ansu Fati, il incarne l’avenir d’un FC Barcelone en pleine reconstruction, alors qu’il aurait pu porter les couleurs de l’ennemi juré, le Real Madrid. Et son transfert semble s’être réglé très rapidement.

De nombreux bonus dans l'opération Pedri ?