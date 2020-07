Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Aboubakar prêt à débarquer avec un coéquipier à l'ASSE ?

Publié le 6 juillet 2020 à 0h45 par D.M.

L’ASSE aurait ciblé Vincent Aboubakar qui évolue cette saison à Porto. Mais le club stéphanois voudrait également obtenir le prêt de son coéquipier Luis Diaz.

Comme annoncé par le 10 Sport en février dernier, l’ASSE souhaite rajeunir et renouveler son effectif. Le club stéphanois chercherait notamment à renforcer son secteur offensif et aurait ciblé un joueur qui connait bien la Ligue 1. En effet, les dirigeants de l’ASSE suivrait avec attention la situation de Vincent Aboubakar, ancien joueur de Lorient et aujourd’hui à Porto. Mais les Verts devraient affronter dans ce dossier la concurrence de Nantes, mais aussi de Rennes.

Puel apprécie le profil de Luis Diaz