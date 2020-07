Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pierre Ménès pousse un coup de gueule pour Stéphane Ruffier !

Publié le 15 juillet 2020 à 13h15 par B.C.

Alors que Stéphane Ruffier pourrait rapidement être mis à pied par l'ASSE, Pierre Ménès a regretté l'attitude de la direction stéphanoise à l'égard du portier français, dans le Forez depuis neuf années.

En froid avec Claude Puel, Stéphane Ruffier pourrait rapidement quitter l'AS Saint-Étienne. En effet, d'après les récentes informations de L'Équipe , les Verts auraient initié une procédure de mise à pied à l'encontre du portier de 33 ans. Une rencontre devrait prochainement avoir lieu entre les deux parties pour statuer sur l'avenir du joueur, et un licenciement serait clairement à envisager. Alors que l'ASSE a assuré ce mercredi qu'aucune procédure n'avait été encore engagée pour la mise à pied de Stéphane Ruffier, Pierre Ménès a critiqué la gestion de ce cas par la direction stéphanoise.

« Quand on veut tuer son chien on dit qu’il a la rage »

« Pas encore engagée ça veut dire la même chose. Quand on veut tuer son chien on dit qu’il a la rage. Ruffier a tellement apporté aux Verts qu’un peu de classe et de reconnaissance auraient été les bienvenues. Triste attitude », a déploré Pierre Ménès sur Twitter .