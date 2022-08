Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Perrin prépare une nouvelle vente

Publié le 9 août 2022 à 23h15 par La rédaction

Bien que très avancé, le mercato de l'ASSE semble bien loin d'être terminé. Deux attaquants sont espérés, mais avant tout ça il faudra alléger la masse salariale. De nombreux départs sont à prévoir mais les offres tardent à arriver sur la table des dirigeants stéphanois qui pourraient tout simplement se séparer d'un élément bankable comme Saidou Sow.

Le mercato bat son plein dans le Forez cet été. Loic Perrin et Laurent Batlles travaillent énormément pour espérer une remontée en Ligue 1 le plus vite possible. Mais la descente a fait mal à l'ASSE financièrement parlant et les dirigeants sont dans l'obligation de vendre pour éviter une catastrophe.

Mercato - ASSE : Un nouveau transfert se précise en attaque https://t.co/LAVKyLa3Hg pic.twitter.com/2SE8o2MNuB — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Sow ne sera pas retenu

Défini comme un joueur bankable par sa direction, Saidou Sow ne devrait pas être retenu en cas de belle offre. Sainté Inside rapporte sur Twitter qu'en cas d'offre de 4-5M€, il ne sera pas retenu. Mais pour l'instant il ne dispose d'aucune offre concrète.

D'autres départs espérés