Mercato - ASSE : Perrin annonce la couleur pour la suite du mercato

Publié le 19 août 2022 à 14h35 par La rédaction

L'ASSE a présenté sa septième recrue estivale ce vendredi en conférence de presse. Benjamin Bouchouari a rejoint le Forez pour densifier le milieu de terrain des Verts. Cependant, Loic Perrin a révélé travailler sur d'autres dossiers et espère encore conclure d'autres transferts d'ici la fin du mercato, sur les secteurs défensifs et offensifs.

Après Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Mathieu Cafaro, Victor Lobry et Lenny Pintor, Benjamin Bouchouari est le septième joueur à rejoindre l'AS Saint-Étienne cet été. Le jeune marocain a été présenté ce vendredi en conférence de presse aux côtés de Loic Perrin et de Laurent Batlles. Malgré ce nouveau renfort de choix, le coordinateur sportif des Verts continue d'analyser en sous-marin plusieurs pistes. Il évoque notamment des cibles en défense ainsi qu'en attaque.

💬 Avant #ASSEHAC, Benjamin Bouchouari, Laurent Batlles et Loïc Perrin se présenteront en conf' de presse à 𝟭𝟮𝗵.🔴 À suivre en direct depuis le stade Geoffroy-Guichard sur https://t.co/sH7DYgyFTs 📺 pic.twitter.com/lS6wPXhhLo — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 19, 2022

« Il y aura sûrement d'autres arrivées »

Suite à la présentation de Benjamin Bouchouari, Loic Perrin a tenu à faire un point sur le mercato stéphanois. « Il y aura sûrement d'autres arrivées, on est sur pas mal de dossiers. On en a déjà fait pas mal. Ca va aussi dépendre des départs, car il risque d'y en avoir. On sait que ça va s'accélérer d'ici fin août mais oui il y aura d'autres recrues. On a des priorités, on regarde aussi pour palier le départ de certains mais on ne sait pas qui va partir donc forcément on regarde à tous les postes mais oui il y a forcément certaines priorités, notamment en attaque » déclare l'ancienne gloire stéphanoise qui lorgne également sur un profil défensif bien établi.

« Là on est sur des dossiers, des transferts en tout cas »

Suite au départ d'Harold Moukoudi, le board stéphanois s'active pour lui trouver un remplaçant. « Pour remplacer Harold, on est sur un dossier depuis un petit moment, pour l'instant il n'y a rien de fait. Ca avance. Il y a des dossiers plus difficiles à faire que d'autres. Léo Petrot ? Peut-être, c’est un joueur qu’on a évoqué en interne mais il n’y a pas forcément que lui. Là on est sur des dossiers, des transferts en tout cas » avoue Loic Perrin qui se félicite du recrutement de Benjamin Bouchouari.

« Ça s'est fait très vite pour Benjamin Bouchouari »