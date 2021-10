Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : On connaît déjà le successeur de Claude Puel ?

Publié le 25 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Claude Puel semble plus proche que jamais de la sortie, l’ASSE a déjà choisi son successeur en la personne de Pascal Dupraz.

Menée de deux buts vendredi soir lors du match face à Angers, l’ASSE a finalement réussi à arracher un match nul dans les arrêts de jeu grâce à un but inscrit dans les dernières secondes par Mickaël Nade. Un but qui semble avoir offert un sursis inespéré à Claude Puel, l’entraîneur des Verts, puisque son équipe est au plus mal à pointe à la dernière place du championnat. Mais son futur à l’ASSE semble déjà acté…

Puel out, Dupraz in ?

L’Equipe annonce en effet dans ses colonnes dimanche que Roland Romeyer aurait déjà tout prévu pour remplacer Claude Puel sur le banc de l’ASSE et aurait choisi son digne successeur : Pascal Dupraz. Ce dernier, grand fan du club stéphanois, est un profil très apprécié par Romeyer ainsi que par Jean-François Soucasse, président exécutif de l’ASSE, qui le connaît très bien pour avoir travaillé à ses côtés à Toulouse. Affaire à suivre…