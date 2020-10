Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Plus que quelques détails pour l'arrivée de M'Baye Niang ?

Publié le 9 octobre 2020 à 13h15 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, M'Baye Niang se dirige vers l'ASSE sous la forme d'un prêt. L'attaquant du Stade Rennais serait actuellement à Saint-Etienne pour y passer sa visite médicale ce vendredi.

A la peine au Stade Rennais depuis le début de la saison, M'Baye Niang est proche de changer de club. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le club breton s'est entendu avec l'ASSE sur les bases d'un prêt sec pour l'attaquant de 25 ans. Malgré la fin du mercato estival, M'Baye Niang peut quitter le Stade Rennais et rejoindre Les Verts en tant que joker. Et il semblerait que ce dossier soit de plus en plus proche d'être bouclé.

Visite médicale ce vendredi pour M'Baye Niang ?