Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mbappé, retraite… Perrin a pris une grande décision !

Publié le 26 juillet 2020 à 12h15 par D.M.

Expulsé ce vendredi en finale de la Coupe de France suite à une grosse faute sur Kylian Mbappé, Loïc Perrin a sûrement disputé le dernier match de sa carrière. Toutefois, le joueur de l’ASSE voudrait digérer cet épisode avant de l’annoncer publiquement.

Loïc Perrin imaginait sûrement meilleur scénario pour son dernier match sous le maillot de l'ASSE. Ce vendredi lors de la finale de la Coupe de France, le défenseur a quitté ses coéquipiers prématurément, expulsé à la 31 ème minute suite à un gros tacle sur Kylian Mbappé. En fin de contrat avec l’ASSE, Loïc Perrin avait laissé entendre que cette rencontre était la dernière de sa carrière : « Mon dernier match avec l’ASSE ? C'est possible que cela soit mon dernier match . »

Perrin n'annoncera pas sa retraite cette semaine