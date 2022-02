Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mangala, Crivelli… Les mots forts de Loïc Perrin sur le recrutement hivernal

Publié le 5 février 2022 à 17h30 par Bernard Colas

Obligé de frapper fort sur le marché des transferts cet hiver après un début de saison catastrophique, l’ASSE a enregistré sept renforts en janvier, avec l’espoir de sauver sa peau en Ligue 1. Avant la rencontre face à Montpellier ce samedi, Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts, est revenu sur le mercato réalisé par les siens.

En grand danger au classement, l’AS Saint-Étienne n’a pas fait les choses à moitié cet hiver lors du mercato. Après avoir nommé Pascal Dupraz à la tête de l’équipe en lieu et place de Claude Puel, les Verts ont mis la main sur sept renforts pour tenter de maintenir le club en Ligue 1. Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Enzo Crivelli et Falaye Sacko ont ainsi rejoint les rangs stéphanois, permettant à Pascal Dupraz de pouvoir compter sur un nouveau groupe pour cette seconde partie de saison. Le premier test a lieu ce samedi à Geoffroy Guichard, puisque l’ASSE accueille Montpellier pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, l’occasion pour Loïc Perrin, coordinateur technique, d’afficher son ressenti sur ce mercato hivernal au micro de Prime Video .

« Ça nous semblait important de remettre un peu de joueurs de qualité dans cet effectif »

« Le bilan, on le saura dans quelques semaines voire quelques mois. On est contents de ce qu’on a pu réaliser lors de ce mercato, il a été chargé pour nous avec sept arrivées et quatre départs, c’est rare dans ce mercato d’avoir autant de mouvements, mais ça nous semblait important de remettre un peu de joueurs de qualité dans cet effectif et entourer nos plus jeunes joueurs », explique Loïc Perrin, déjà satisfait des changements apportés ces dernières semaines, à commencer par la nomination de Pascal Dupraz sur le banc stéphanois. « Les premières impressions datent déjà de fin décembre avec l’arrivée du nouveau coach et la refonte du staff technique. Moi personnellement, je suis content de ce que je vois depuis fin décembre, malheureusement les résultats n’ont pas été forcément à la hauteur, mais au moins dans les attitudes et l’état d’esprit, on a été récompensés à Angers (1-0, le 26 janvier dernier) avec cette victoire qui nous a fait du bien. On a essayé de faire le maximum, ce qui nous a semblé cohérent, maintenant les résultats vont faire le reste . »

« Les joueurs qui arrivent sont plutôt frais mentalement »