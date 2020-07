Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grosse annonce de Caïazzo sur l'avenir de Loïc Perrin !

Publié le 26 juillet 2020 à 15h45 par D.M. mis à jour le 26 juillet 2020 à 16h12

Président du conseil de surveillance de l’ASSE, Bernard Caïazzo a rendu hommage à Loïc Perrin et a indiqué qu’il pourrait devenir président du club stéphanois.

La carrière de Loïc Perrin touche à sa fin. Expulsé à la 31ème minute ce vendredi lors de la finale de Coupe de France suite à un tacle dangereux sur Kylian Mbappé, le défenseur a sûrement disputé le dernier match de sa carrière avec l'ASSE. Toutefois selon les informations de L’Equipe , Loïc Perrin ne devrait pas annoncer sa retraite cette semaine et voudrait digérer cet épisode avant de l’annoncer officiellement. La suite pourrait tout de même s’écrire à l’ASSE pour le joueur de 34 ans puisque toujours selon le quotidien, une clause présente dans le contrat de Perrin engage le club stéphanois à l’intégrer dans le secteur professionnel.

« Perrin dirigeant de l’ASSE ? Il en a les capacités »