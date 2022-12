Mercato - ASSE : Loïc Perrin confirme un terrible échec à 0€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, Faouzi Ghoulam s'était entraîné avec son club formateur, l'ASSE. Libre de tout contrat depuis son départ du Napoli, l'international algérien aurait reçu une proposition de la part du club stéphanois. Mais comme l'a confirmé le coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin, l'arrière gauche a refusé de signer avec la lanterne rouge de Ligue 2.

Libre de tout contrat depuis son départ du Napoli en juillet dernier, Faouzi Ghoulam a repris le chemin de l'entraînement avec l'ASSE ces derniers jours. Fauché par deux graves blessures, l'international algérien espère rebondir, mais ce ne sera pas à Saint-Etienne.

Ghoulam a refusé une proposition de l'ASSE

Selon But Football Club et En Vert et Contre Tous, Ghoulam, qui s'est entraîné avec le groupe de Laurent Batlles pendant la Coupe du monde, a reçu une proposition de contrat. Mais le joueur de 31 ans a décidé de ne pas l'accepter. Ce mercredi, Ghoulam a posté une story sur Instagram dans un avion en direction de New-York.

Loïc Perrin confirme