OM : Premier échec sur le mercato

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un latéral droit pour le mercato hivernal, Pablo Longoria a trouvé le profil idéal grâce à la Coupe du monde. Il a suivi de très près les prestations de la Pologne et surtout de Bartosz Bereszynski. Intéressé par sa signature, le président de l'OM va essuyer un premier échec puisque le Polonais va s'engager avec le Napoli.

Si Jonathan Clauss a été bon depuis le début de la saison, ce ne fut pas le cas d'Issa Kaboré. Ainsi, Pablo Longoria chercherait activement un latéral droit. Ces derniers jours, le nom de Rick Karsdorp est revenu avec insistance. Fin connaisseur de la Serie A, le président de l'OM aurait été conquis par un joueur du championnat italien. Néanmoins, il va lui passer entre les mains.

Mercato - OM : Tout se met en place pour cette sensation de la Coupe du monde https://t.co/2W0YVeRBnU pic.twitter.com/6bxl5I3y0Z — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

L'OM veut Bereszynski

Conquis par le bon Mondial de Bartosz Bereszynski, Pablo Longoria aimerait faire venir le capitaine de la Sampdoria à l'OM durant le mercato hivernal. Le rival, l'OL, serait également sur ses rangs. Malheureusement pour Longoria, le Polonais devrait quitter une équipe italienne pour en rejoindre une autre.

Le Napoli plombe Longoria