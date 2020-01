Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts font une grande annonce pour cet hiver !

Publié le 17 janvier 2020 à 15h00 par A.M.

Invité à commenter le recrutement de l’ASSE, David Wantier assure que c’est une période difficile pour les clubs.

Bien que le principal objectif de l’AS Saint-Étienne soit de dégraisser son effectif cet hiver, Claude Puel ne serait pas opposé à l’arrivée d’un renfort offensif, d'autant plus que Robert Beric et Loïs Diony, qui a des touches en Turquie comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, sont sur le départ. Toutefois, les finances des Verts ne semblent pas au beau fixe, ce qui complique clairement le recrutement durant le mois de janvier comme l’explique David Wantier.

«Il faut débloquer des fonds pour investir»