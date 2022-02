Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de Loïc Perrin sur Diego Costa !

Publié le 2 février 2022 à 21h00 par T.M.

Coordinateur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin est revenu sur la folle rumeur qui annonçait une possible arrivée de Diego Costa chez les Verts.

Durant le mercato hivernal, le gros feuilleton à l’ASSE a été la recherche d’un buteur. Pour Pascal Dupraz, c’était la grande priorité de ce mois de janvier. Si les Verts pensaient tenir l’heureux élu avec Jean-Philippe Mateta, cela n’a finalement pas abouti, les obligeant donc à étudier d’autres options. Finalement, c’est Enzo Crivelli qui a rejoint l’ASSE, mais dans les dernières heures du mercato, une incroyable rumeur était apparue, annonçant que les services de Diego Costa, actuellement libre, avaient été proposés aux Stéphanois.

« On a eu des infos par pas mal d’intermédiaires »