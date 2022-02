Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelles révélations troublantes sur la piste Diego Costa !

Publié le 2 février 2022 à 9h30 par G.d.S.S. mis à jour le 2 février 2022 à 9h37

Actuellement libre de tout contrat, Diego Costa aurait pu débarquer à l’ASSE où son profil a été proposé cet hiver. En vain. Pourtant, l’ancien buteur de Chelsea était accessible sur le plan financier…

Dans un communiqué officiel diffusé mardi, l’ASSE mettait les choses au clair sur la piste menant à Diego Costa (33 ans, libre) : « L'AS Saint-Étienne n'a formulé aucune offre à Diego Costa. Bien que son profil ait été proposé par un intermédiaire, le joueur n'est pas intéressé par le projet et ses prétentions salariales sont inaccessibles », a indiqué le club stéphanois, qui assure donc que le buteur espagnol n’était pas dans ses cordes sur le plan financier. Et pourtant, Diego Costa et son entourage ne réclamaient pas une fortune à l’ASSE…

Diego Costa voulait un salaire de 100 000€