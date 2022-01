Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts mettent les choses au clair pour Diego Costa !

Publié le 30 janvier 2022 à 13h10 par Th.B.

Au vu des informations circulant dans la presse quant à la piste Diego Costa, l’ASSE a voulu rétablir la vérité par le biais d’un communiqué adressé aux médias sur l’opération Costa.

Ces dernières heures, il a été question d’un intérêt de l’ASSE pour Diego Costa. En effet, dans la journée de samedi, L’Équipe a révélé que l’ancien buteur de l’Atletico de Madrid aurait été proposé par le biais d’un intermédiaire à l’ASSE. Cependant, après avoir étudiée cette proposition, les dirigeants des Verts auraient pris la décision de ne pas y donner suite. Depuis, Envertetcontretous a confié que Costa n’aurait pas été particulièrement emballé par l’idée de rejoindre l’ASSE qui se trouve en pleine opération maintien pour cette deuxième partie de saison contrairement à son agent. Et RMC Sport a confirmé la tendance ce dimanche en affirmant que la partie économique était un frein pour cette opération lorsque Diego Costa n’envisageait de son côté pas de rejoindre l’ASSE.

L’ASSE n’a fait «aucune offre» pour Diego Costa