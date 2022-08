Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les premiers mots de la nouvelle recrue de Batlles

Publié le 4 août 2022 à 23h30 par La rédaction

L'ASSE a officialisé ce jeudi sa sixième recrue estivale. Lenny Pintor, jeune ailier gauche de 21 ans, a signé un contrat le liant jusqu'en 2024 avec les Verts. Il vient renforcer un secteur offensif décimé après la descente du club stéphanois en Ligue 2 BKT. Et le joueur se réjouit de cette nouvelle aventure qui démarre pour lui.

Après Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Victor Lobry et Mathieu Cafaro, l'ASSE a bouclé la venue de sa sixième recrue du mercato. Il s'agit de Lenny Pintor, 21 ans, qui compte 37 apparitions en Ligue 2 BKT avec l'ESTAC, qu'il a mené au titre à l'époque où Laurent Batlles coachait les Troyens. Il est également international tricolore chez les jeunes et compte 28 sélections de la catégorie U16 à la catégorie U20. L'ASSE a officialisé sa venue par le biais d'un communiqué publié sur son site officiel.

« Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE »

Lenny Pintor est ravi d'avoir signé à Saint-Etienne et le fait savoir. Il livre ses premiers mots sous le maillot vert dans le communiqué de son officialisation. « Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE. J'ai été très bien accueilli par les dirigeants et mes nouveaux coéquipiers. J'arrive avec un état d'esprit revanchard après une année compliquée. Mais je me sens désormais très bien et je n'ai qu'une envie : faire mes débuts en Vert » a-t-il déclaré. Une arrivée qui réjouit également son coach, qui le connaît bien puisqu'il l'a eu sous ses ordres lors de son passage à Troyes.

« Lenny est un joueur percutant »

Laurent Batlles a également réagi après l'officialisation du transfert de Lenny Pintor. Le jeune ailier gauche vient renforcer le secteur offensif des Stéphanois, qui inquiète après la première défaite de la saison face à Dijon (1-2). « Lenny est un joueur percutant, qui va vite et est à l'aise des deux pieds. Bien sûr, il doit encore s'améliorer dans certains domaines, mais c'est un joueur qui va nous apporter de la polyvalence et également de la rotation. On cherche des joueurs qui ont faim et il a envie de prouver beaucoup de choses » a-t-il souligné. Il s'était déjà exprimé un peu plus tôt en conférence de presse sur cette venue désormais officielle.

« Il a besoin d'assumer un nouveau statut »