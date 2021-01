Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les phrases de Puel sur son avenir au décodeur

Publié le 15 janvier 2021 à 7h30 par La rédaction

Claude Puel s’est exprimé dans les colonnes du Progrès sur ses intentions pour l’avenir. Décryptage.

Interrogé dans les colonnes du Progrès , Claude Puel s’est exprimé sur ses intentions pour l’avenir, alors que des informations récentes ont fait état de son éventuelle fragilisation en interne après le départ de Xavier Thuillot de la direction du club : « Ceux qui me connaissent savent que quand je suis dans quelque chose, je fais tout pour que ça avance et je ne reviens pas en arrière. Il y a quelque chose de très important à réaliser dans ce club. Je me considère en mission. De l’extérieur, j’avais une certaine perception de la situation du club mais pas à ce point financièrement et même sportivement. Et une fois qu’on y est, on avance, on se retrousse les manches. C’est ce qui m’anime même si ça se réalise dans l’adversité. La situation était déjà hors norme avant la pandémie par rapport à une précédente politique sportive qui avait fortement impacté les finances de l’ASSE et elle est encore amplifiée aujourd’hui par ce que doivent affronter tous les clubs. Nous sommes logés à la même enseigne que nos concurrents : plus de droits TV ni de revenus billetterie. C’est très, très costaud. C’est pour ça que je veux maintenir le cap, m’y fixer, surtout dans l’adversité, et ne pas dévier. C’est comme ça qu’on arrivera à en sortir ».

Puel ne bougera pas son cap

Que faut-il en penser ? De manière très claire, Claude Puel indique qu’il maintiendra son cap et qu’il n’envisage pas de se laisser impacter par ce qui pourrait s’apparenter à un désaveu et à une reprise en main par Roland Romeyer. Le message est passé sans ambiguïté, Puel n’hésitant pas au passage à mettre la direction stéphanoise devant ses propres responsabilités, évoquant certains choix dispendieux opérés précédemment dans le recrutement, choix que le club doit assumer aujourd’hui.