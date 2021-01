Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel scelle son avenir !

Publié le 14 janvier 2021 à 16h30 par A.M.

Sur la sellette depuis l'annonce du départ de Xavier Thuilot, Claude Puel est sorti du silence concernant son avenir, et se montre catégorique. Il ne quittera pas l'ASSE en pleine saison.

Par le biais d'un communiqué, l'ASSE a annoncé le départ Xavier Thuilot qui « quitte l’AS Saint-Étienne. Le club remercie Xavier Thuilot pour le travail accompli en tant que Directeur général des services et lui souhaite pleine réussite dans ses futurs projets professionnels . » Un départ surprenant qui fragilise Claude Puel. Et pour cause, c'est lui qui avait nommé Xavier Thuilot au poste de directeur général. Par conséquent, Roland Romeyer reprend la main en interne en plaçant l'un des ses proches, Jean-François Soucasse, dans le rôle de directeur général. Une façon donc de minimiser l'influence de Claude Puel sur les décisions du club. S'il reste manager général de l'ASSE, l'ancien entraîneur de l'OL sera moins épaulé et voit ses prérogatives rognées avec le départ de Xavier Thuilot. Suffisant pour le pousser à quitter son poste ? Dans les colonnes du Progrès , l'un de ses proches écartait cette hypothèse : « Claude n’est pas du genre à quitter le navire en pleine mer (…) Il n’a pas apprécié la tournure des événements et pourrait être amené à réfléchir sur son cas personnel à l’ASSE en fin de saison . » Et Claude Puel a confirmé la tendance.

«C’est le club qui est fragilisé pour toutes les raisons énumérées, pas moi»

En effet, face à l'ampleur de la situation et aux rumeurs persistantes concernant son avenir, Claude Puel est ainsi sorti du silence. Dans une longue interview accordée au Progrès , il rappelle ainsi qu'il ne pense absolument pas à partir : « Les spéculations autour de mon cas ? J’ai passé l’âge. C’est le club qui est fragilisé pour toutes les raisons énumérées, pas moi. Je ne définis pas un projet et l’applique comme il me semble. Le club est impacté financièrement par la pandémie, par cette histoire de diffuseur et ne peut pas être acteur sur le mercato. Il faut faire avancer l’ASSE sur le court terme et préparer le futur à moyen terme. Avec les dirigeants, on essaie de gérer le présent le mieux possible sans obérer le futur. Il n’y a pas d’autre projet malheureusement ou heureusement parce qu’on retourne aux sources de l’ASSE, en s’appuyant plus fortement sur sa formation et au niveau des principes de jeu même si c’est difficile ».

«Je me considère en mission»