Mercato - ASSE : Le terrible constat de Pascal Dupraz sur son recrutement XXL !

Publié le 20 février 2022 à 23h15 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, l'ASSE a frappé très fort sur le marché. Toutefois, comme l'a expliqué Pascal Dupraz, ce recrutement XXL fait pour le moment défaut aux Verts.

Pour remplir sa mission sauvetage à l'ASSE, Pascal Dupraz a recruté un grand nombre de joueurs lors du mercato hivernal. En effet, le coach des Verts s'est offert les services de Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Sada Thioub, Enzo Crivelli et de Joris Gnagnon, entre autres. Toutefois, ce recrutement XXL ne porte pas encore totalement ses fruits, comme l'a expliqué Pascal Dupraz à Prime Video ce dimanche (ASSE 2-2 Strasbourg).

«On a des joueurs qui découvrent l'ambiance du Chaudron et sont en manque de temps de jeu»