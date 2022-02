Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce cadre d'Ancelotti a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 20 février 2022 à 23h00 par A.D.

Très performant avec le Real Madrid cette saison, Eder Militao aurait alarmé Chelsea, Manchester United et le Bayern. Malgré tout, le défenseur brésilien ne compterait en aucun cas quitter l'effectif de Carlo Ancelotti.

Orphelin de Sergio Ramos et de Raphaël Varane, le Real Madrid peut compter sur Eder Militao et David Alaba depuis le début de la saison. En effet, les deux hommes ont réussi à faire oublier le départ des deux anciens cadres du club merengue. D'ailleurs, les performances d'Eder Militao ne seraient pas passées inaperçues en Angleterre et en Allemagne. En effet, comme l'a indiqué Marca dernièrement, Chelsea, Manchester United et le Bayern en pinceraient pour le défenseur du Real Madrid et aimeraient pouvoir le recruter. Toutefois, Eder Militao n'aurait pas du tout l'intention de changer de club.

Eder Militao veut rester avec Carlo Ancelotti au Real Madrid