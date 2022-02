Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça explique la signature d'Aubameyang !

Publié le 20 février 2022 à 21h10 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone s'est attaché les services de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dimanche soir, Mateu Alemany a expliqué son choix de recruter l'international gabonais.

De retour au FC Barcelone, Xavi a vu sa direction lui offrir plusieurs joueurs pour pouvoir remplir ses objectifs. En effet, Joan Laporta et Mateu Alemany ont recruté à la fois Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et Pierre-Emerick Aubameyang. En ce qui concerne l'ancien attaquant d'Arsenal, il s'est déjà très bien adapté à ses nouvelles couleurs. A tel point qu'il a inscrit un doublé ce dimanche lors de la confrontation entre le Barça et Valence.

«L'idée était de recruter des joueurs de haut niveau et il en fait clairement partie»