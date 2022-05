Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le RC Lens débarque pour ce gros coup en Ligue 2 !

Publié le 29 mai 2022 à 10h15 par Thibault Morlain

Arrivant au terme de son contrat avec Nîmes, Zinedine Ferhat ne continuera pas son aventure avec les Crocodiles. Cet été, l’Algérien va rejoindre un nouveau club. Reste à savoir lequel. Alors qu’il était question d’un intérêt de l’ASSE pour Ferhat, voilà que le RC Lens pourrait également se mêler à cette lutte.

« J’ai une préférence pour la Ligue 1, justement pour cet état d’esprit de revanche. Je place la France comme priorité pour mon choix de club. On a commencé des discussions avec certains clubs ici et à l’étranger. Je prends mon temps, car j’ai 29 ans et je ne veux pas me tromper ». Dernièrement, Zinedine Ferhat avait mis les choses au point concernant son avenir. Voyant son contrat expirer à la fin de la saison, le joueur de Nîmes va devoir prendre une décision pour la suite de sa carrière. A 29 ans, l’Algérien disposerait de plusieurs options pour son avenir. Alors que l’ASSE serait intéressée, cela ne serait toutefois pas la seule option pour Ferhat.

Attention à la concurrence !

Où jouera donc Zinedine Ferhat la saison prochaine ? A l’occasion de l’émission 100% Paillade sur France Bleu , le journaliste Bertrand Queneutte a fait le point concernant l’avenir du joueur de Nîmes. Après avoir expliqué dans un premier temps que cela se serait refroidi avec Montpellier, il a été annoncé que le RC Lens serait intéressé par Ferhat, au même titre que Strasbourg et d’autres clubs à l’étranger. A voir maintenant quel choix fera le futur ex-Nîmois.