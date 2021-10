Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’avenir de Puel décidé par le derby face à l’OL ? La réponse !

Publié le 1 octobre 2021 à 20h10 par A.C.

Très critiqué depuis le début de la saison, Claude Puel s’apporte à affronter un derby entre l’ASSE et l’OL que beaucoup disent crucial pour son avenir.

Arrivé en 2019, Claude Puel devait relancer la machine stéphanoise, avec notamment un projet largement basé sur des jeunes joueurs à fort talent. Deux ans après, peu de choses ont changé à l’ASSE. C’est même pire, puisque le club du Forez réalise l’un des plus mauvais départs de son histoire, avec une dernière place de Ligue 1 après 9 journées. Les défaites cinglantes face à l’AS Monaco (3-1) et l’OGC Nice (0-3) ont laissé des traces et un véritable tournant de la saison pointe déjà, avec le derby très attendu face à l’Olympique Lyonnais.

Un départ de Puel pourrait couter cher à l’ASSE