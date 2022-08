Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Laurent Batlles veut boucler un nouveau transfert en Ligue 1

Publié le 23 août 2022 à 19h00 par La rédaction

Après la débâcle du week-end dernier, le board stéphanois lorgne toujours plusieurs joueurs. Au milieu de terrain notamment où Laurent Batlles aimerait retrouver l'un de ses anciens joueurs à l'ESTAC. En effet, Florian Tardieu demeure une piste concrète pour le coach des Verts qui plaide en faveur de son recrutement.

Toujours sans la moindre victoire en championnat, Laurent Batlles et l'ASSE doivent accélérer sur le mercato. Dans une semaine, la fenêtre estivale fermera ses portes et il ne sera plus possible de se renforcer. Batlles attend une recrue par ligne et une piste pourrait se concrétiser au milieu de terrain.

Transferts : En pleine crise, l’ASSE annonce la couleur pour le mercato https://t.co/ym5N4KFV8v pic.twitter.com/1IUx0VGeB3 — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

Batlles veut Tardieu

Désireux de renforcer son effectif, Laurent Batlles aurait ciblé un de ses anciens joueurs en la personne de Florian Tardieu comme le révèle En Vert Et Contre Tous . Son entourage aurait même fait des repérages dans le Forez afin de préparer une éventuelle installation. Il faut désormais convaincre la direction troyenne de lâcher son capitaine.

Un prêt à l'étude ?