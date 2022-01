Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’arrivée de Bernardoni est déjà validée en interne !

Publié le 16 janvier 2022 à 13h00 par T.M.

Alors que Paul Bernardoni vient à peine de rejoindre l’ASSE, Mahdi Camara a déjà fait part de sa joie de pouvoir compter sur le portier de 24 ans.

Ce samedi, face au RC Lens, Paul Bernardoni faisait sa grande première avec l’ASSE. Des débuts qui n’ont pas été les meilleurs puisque les Verts se sont inclinés (1-2). Une défaite qui ne fait pas du bien aux hommes de Pascal Dupraz en vue du maintien en Ligue 1. N’ayant rien pu faire sur les deux buts lensois, Bernardoni va devoir continuer à travailler pour permettre à l’ASSE de continuer en Ligue 1. En attendant de pouvoir réellement montrer ce qu’il vaut, le portier prêté par Angers a déjà gagné le coeur de ses coéquipiers.

« On est content de l’avoir avec nous »