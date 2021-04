Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce fracassante du clan Hamouma sur son avenir !

Publié le 1 avril 2021 à 16h10 par D.M.

Ancien responsable de la cellule de recrutement de l’ASSE et actuel agent de Romain Hamouma, David Wantier s’est prononcé sur l’avenir de l’attaquant stéphanois.

Claude Puel préparerait un coup de balai lors du prochain mercato estival. Plusieurs joueurs devraient quitter le club du Forez à la fin de la saison à l’instar de Kevin Monnet-Paquet, de Mathieu Debuchy, de Miguel Trauco, mais aussi de Romain Hamouma. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’attaquant de 34 ans souhaiterait rester à l’ASSE, mais ses dirigeants seraient prêts à tourner la page. Ancien responsable de la cellule de recrutement des Verts et actuel conseiller d’Hamouma, David Wantier ne sait pas si son client restera au sein du club stéphanois la saison prochaine. Mais une chose est sûre, l’heure de la retraite n’a pas encore sonné.

« Il sera joueur professionnel la saison prochaine »