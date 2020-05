Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La tendance se confirme pour ce joli coup à 0€ tenté par Puel !

Publié le 20 mai 2020 à 22h15 par A.M.

Comme révélé par le10sport.com, Claude Puel s'intéresse à Nampalys Mendy qu'il a eu sous ses ordres à l'OGC Nice notamment et dont le contrat arrive à échéance à Leicester.

Cet été, l'AS Saint-Etienne va devoir se montrer très malin pour se renforcer. Confronté à d'importants problèmes financiers, le club du Forez va devoir se serrer la ceinture. Et Claude Puel en a conscience. « Le club reste solide. Mais il doit essayer de diminuer la masse salariale. Les transferts à 4 ou 5 M€ ne seront plus possibles. Le premier acté avant ma venue, celui de Kolodziejczak, sera sûrement le dernier de cette ampleur cette saison. J'accepte cette contrainte économique car je sais où en est le club », confiait l'entraîneur des Verts à L'Equipe . Dans cette optique, l'ASSE tente d'attirer des joueurs à bas coût. C'est notamment le cas de Nempalys Mendy, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité.

Puel veut Mendy