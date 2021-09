Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La dernière recrue de Puel fait déjà l'unanimité en interne !

Publié le 13 septembre 2021 à 23h10 par D.M.

Capitaine de l'ASSE, Mahdi Camara est revenu sur l'arrivée d'Ignacio Ramirez, mais aussi sur son adaptation au sein du club du Forez.

L’ASSE s’est inclinée, ce dimanche, face à Montpellier (2-0). Mais les supporters des Verts ont eu l’occasion d’apercevoir les qualités d’Ignacio Ramirez, arrivé sous la forme d’un prêt et seule recrue estivale de Claude Puel. L’attaquant uruguayen, qui appartient au Liverpool FC Montevideo, est entré en cours seconde période et a tenté de créer le danger dans la surface adverse. Ramirez devrait obtenir du temps de jeu dans les prochaines semaines et pourrait bien monter en puissance comme l’a indiqué Mahdi Camara.

« Tout le groupe est content de lui »