Mercato - ASSE : Khazri et Boudebouz ont bouleversé les plans de Puel !

Publié le 19 mars 2021 à 1h45 par T.M.

Du côté de l’ASSE, Claude Puel souhaitait mettre un certain projet en place l’été dernier. Toutefois, l’entraîneur des Verts n’a pas pu faire ce qu’il voulait, faute d’argent.

Arrivé au cours du dernier exercice, Claude Puel n’avait pas pu avoir son mot à dire sur la constitution de l’effectif de l’ASSE. Un problème qu’il a ainsi voulu résoudre l’été dernier en imposant un nouveau projet, basé en grande partie sur la jeunesse. Alors que plusieurs cadres âgés ont fait leurs valises, certains talents sont venus dans le Forez à l’instar d’Adil Aouchiche, arrivé en provenance du PSG. Mais le recrutement de l’ASSE n’a pas été si énorme que cela et pour cause…

L’ASSE a fait avec les moyens du bord !

Selon les informations du Parisien, lors du dernier mercato estival, Claude Puel n’aurait obtenu aucune recrue qui était initialement ciblée. Il faut dire qu’à l’ASSE, les caisses sont vides et faute d’argent, les Verts n’ont pu que se tourner vers des prêts comme cela a été le cas pour Retsos. Mais comme l’a développé le quotidien, Puel et l’ASSE n’auraient également pas été aidés par Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz notamment. Poussés vers le départ, le Tunisien et l’Algérien n’ont pas souhaité partir, privant alors que les Stéphanois de précieuses liquidités.