Mercato - ASSE : Jean-Louis Gasset était prêt à revenir…

Publié le 13 janvier 2020 à 6h15 par T.M.

Pour remplacer Ghislain Printant, l’ASSE a pensé à rappeler Jean-Louis Gasset. Et l’ancien entraîneur des Verts aurait pu dire oui.

Le début de saison a été très compliqué pour l’ASSE. Ghislain Printant en a d’ailleurs fait les frais, devant laisser sa place sur le banc de touche. S’il a été remplacé par Claude Puel, il avait également été question d’un possible retour de Jean-Louis Gasset. Après avoir déjà redressé la barre une première fois dans le Forez, le fidèle adjoint de Laurent Blanc a de nouveau été appelé à la rescousse. Finalement, ce retour de Gasset ne s’est pas concrétisé.

Gasset aurait pu dire oui