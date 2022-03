Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Hamouma envoie un message fort sur l’arrivée de Pascal Dupraz !

Publié le 2 mars 2022 à 13h45 par T.M.

Nommé par l’ASSE à la place de Claude Puel, Pascal Dupraz a ramené de la sérénité dans les rangs stéphanois comme l’explique Romain Hamouma.

Durant la première partie de saison, Claude Puel n’avait pas réussi à trouver la solution à l’ASSE. Et alors que les Verts étaient englués à la 20ème place de Ligue 1, l’entraîneur en a fait les frais. Puel a ainsi été remercié et l’ASSE a décidé de faire confiance à Pascal Dupraz pour éviter la relégation. Une arrivée qui jusqu’à présent semble porter ses fruits. D’ailleurs, Romain Hamouma a souligné que les choses avaient changé depuis l’arrivée de Dupraz à Saint-Etienne.

« Le coach a réussi à créer une unité collective »