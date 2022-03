Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a aidé à boucler un très joli coup !

Publié le 1 mars 2022 à 4h45 par A.M.

Arrivé cet hiver à l'ASSE, Paul Bernardoni reconnaît qu'il a rapidement été convaincu par le discours de Pascal Dupraz.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne avait pour ambition de massivement se renforcer et s'est notamment mis en quête d'un nouveau gardien de but. Et pour cause, bien que très prometteur, Etienne Green semblait un peu tendre aux yeux de Pascal Dupraz pour endosser le rôle de gardien titulaire d'une équipe en mission pour se maintenir. Dans cette optique, et comme révélé par le10sport.com, l'ASSE a donc obtenu le prêt de Paul Bernardoni. Et le gardien arrivé en provenance d'Angers assure que Pascal Dupraz a eu un rôle important dans sa signature.

Dupraz a convaincu Bernardoni