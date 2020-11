Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Fofana affiche ses ambitions XXL après son transfert !

Publié le 9 novembre 2020 à 12h45 par La rédaction

Malgré les envies de Claude Puel qui souhaitait le voir rester, Wesley Fofana a quitté l'ASSE cet été. Le défenseur central atterrit à Leicester pour franchir un cap. Individuellement et collectivement.

C'était le feuilleton de l'été à Saint-Etienne. Wesley Fofana a partagé ses envies de départs. Une volonté loin de faire l'unanimité à l'ASSE. Claude Puel, notamment, souhaitait conserver son défenseur central. Finalement, les Verts ont cédé et Wesley Fofana a été transféré à Leicester contre 35 M€. Un an après la vente de William Saliba à Arsenal, le prêt du natif de Bondy s'est terminé. Le capitaine Loïc Perrin est parti à la retraite. L'ASSE a donc perdu ses trois défenseurs centraux principaux en une seule fenêtre de transferts. Des ventes compensées seulement par l'arrivée de Panagiotis Retsos.

« Je me sens très bien, j'espère mettre l'Angleterre à terre »